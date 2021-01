Turismo post Covid. Quale futuro per la Sibaritide?

Ne parleremo con esperti del settore turistico, operatori turistici, tour operator, promoter turistici, e tanti altri esperti del settore, il tutto co-organizzato dall’Associazione “Insieme per Camminare”. Si tratta del primo, dei trewebinar previsti, dedicati allo sviluppo turistico nella provincia di Cosenza. Il seminario web si terrà in diretta Facebookvenerdì 22 Gennaio 2021 alle ore 17.30 all’interno del Gruppo pubblico Sibaritide Turismohttp://bit.ly/2XYuO8J.

Ad aprire l’incontro sarà Michele Abastante, storico dell’arte e guida turistica, vice presidente dell’associazione Insieme per Camminare, che parlerà della promozione turistica e delle nuove proposte escursionistiche da offrire ai turisti nell’area della Sibaritide. Il secondo intervento sarà del promoter turistico Giulio Pignataro, che parlerà della sua esperienza di accoglienza turistica e di strategie di marketing turistico adottate prima e dopo il lockdown a Terranova da Sibari, la rete e le sinergie con gli enti pubblici del territorio e la promozione turistica.

Per la parte pubblica interverràMassimiliano Esposito, delegato al turismo del Comune Terranova da Sibari, che ci parlerà dell’investimento sul turismo negli ultimi due anni e di come si sta muovendo la Terra dei due Papi nel periodo del lockdown e cosa sta pensando di programmare per il futuro del turismo in uno dei borghi del “Cammino Basiliano” nella fase di riapertura. Non poteva mancare all’incontroil Raffaele Rio presidente “Demoskopika”, uno degli esperti più importanti in Italia riguardo i dati statistici sul turismo, ci parlerà di questo durante la fase della pandemia e le prospettive di ripartenza nella futura fase post Covid-19.

Nella parte centrale l’importante progetto sul turismo delle radici(o di ritorno) ne parleremo con Sonia Ferrari docente di Scienze Turistiche presso l’Università della Calabria, che insieme alla cultrice della materiaTiziana Nicotera sono ideatrici della ricerca universitaria sul turismo delle radici.Presenti all’incontro web ancheil mondo dei tour operator con l’importante testimonianza di Giuseppe Zampino, presidente Fiavet Calabria, le agenzie di viaggio ed il turismo di prossimità, situazione attuale e prospettive future del settore turistico.

A seguire Natale Falsetta responsabile COTAJ, ci parlerà della situazione delle strutture ricettive dell’auto ionio calabrese e di come gli albergatori si stanno organizzando per una ricettività post Covid.Infine la blogger per passione Domenica Palamara, calabrese di origine ma milanese di adozione, che ci darà indicazioni su come il web (blog e social) possono irrobustire unavalida promozione turistica di un territorio poco conosciuto.

Moderatrice delWebinarValentina Noto, esperta di turismo ed Agente di viaggi, che porrà ai relatori domande e prospettive sul turismo della Sibaritide e d’intorni.

“Non sarà l’unico webinar” dichiarano gli organizzatori Giulio Pignataro, Michele Abastante e Valentina Noto “i primi di febbraio dedicheremo il secondo seminario web al Parco Nazionale del Pollino e al Parco Nazionale della Sila, poi si concluderà con il terzo dedicato ai borghi e all’entroterra della provincia di Cosenza, con i maggiori esperti del settore turistico, da tour operator, associazioni di categorie ed esperti in marketing turistico”.