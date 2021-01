Tortora: Smaltimento illecito di rifiuti. Denunciato un uomo

Combustione e smaltimento illecito di rifiuti. E’il reato di cui sarà chiamato a rispondere un uomo di Tortora a seguito di una attività effettuata dalla Stazione Carabinieri Forestale di Orsomarso sede di Scalea. I militari insospettiti da un autocarro con il cassone pieno di rifiuti ingombranti che percorreva la strada provinciale di Tortora Marina lo hanno seguito nei suoi spostamenti al fine di individuare dove e come lo stesso smaltiva il materiale. L’attività predisposta dai militari ha accertato che l’uomo scaricava i rifiuti nei pressi di un terreno in località “Scarcea” nel comune di Tortora di proprietà di un parente smaltendoli illegalmente. In particolare giunti sul posto i Carabinieri Forestali hanno accertato che l’uomo aveva smaltito i rifiuti (pezzi di mobili, materassi, divani ecc.) attraverso l’abbruciamento degli stessi, erano infatti ben visibili alcuni rifiuti ancora avvolti dalle fiamme.

Inoltre, dalla verifica effettuata all’interno del terreno, sono stati rinvenuti altri due cumuli di rifiuti di cui uno già combusto mentre un altro costituito da rifiuti provenienti da demolizioni edili. Si è pertanto proceduto al sequestro dei cumuli di rifiuti e alla denuncia dell’uomo per violazione alla normativa ambientale.