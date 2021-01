SuperEnalotto – La dea bendata bacia ancora la Calabria

La provincia di Cosenza cala una prestigiosa doppietta al SuperEnalotto. Infatti nell’estrazione di giovedì 21 gennaio sono stati realizzati a Santa Sofia D’Epiro due “5” da 20.599,15 euro ognuno. Entrambe le giocate vincenti sono state convalidate presso il Bar Scorza in via Roma 16. La rincorsa al Jackpot ricomincia con il concorso di domani quando saranno messi in palio 95,9 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria, riferisce Agipronews, l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.