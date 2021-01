Sit-in protesta lavoratori Consorzio bonifica Trebisacce

Ennesima protesta dei lavoratori del Consorzio di bonifica di Trebisacce. Da questa mattina i lavoratori, insieme ai rappresentanti sindacali di Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil, stanno presidiando, con un sit-in pacifico, la sede consortile, in attesa dell’incontro con il presidente del Consorzio, Mario Blaiotta, previsto per oggi.

“Siamo in lotta perché i lavoratori vantano ben 5 mensilità arretrate e il presidente ha assunto degli impegni con la Prefettura e, ultimamente, con il sindaco di Corigliano Rossano, che però non ha mantenuto”, ha dichiarato, a nome dei rappresentanti sindacali presenti, Federica Pietramala, della Flai Cgil.

“Il presidente Blaiotta – ha aggiunto Pietramala – si era impegnato a pagare due mensilità prima delle festività natalizie e invece ne ha pagato soltanto una. I lavoratori volevano manifestare già prima della fine dell’anno, ma essendo in zona rossa abbiamo inteso posticipare la protesta ad oggi chiedendo, contestualmente, un incontro urgente al presidente”. (ANSA).