Saracena (CS) – Screening gratuito per scuola, artigiani e professionisti

Continua lo screening gratuito promosso dall’amministrazione comunale di Saracena. Questa volta toccherà a docenti, operatori scolastici, operatori dei servizi educativi, liberi professionisti, operatori dei servizi funerari, operatori dell’edilizia, dei trasporti e gli artigiani (idraulici, elettricisti, imbianchini, etc.) accedere al servizio gratuito messo a disposizione dal Comune e sottoporsi volontariamente al tampone rapido antigenico. Nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 gennaio l’esecutivo guidato dal sindaco, Renzo Russo, propone altre due giornate di screening per le quali è obbligatorio prenotarsi entro il 27 gennaio attraverso la mail protocollo.saracena@asmepec.it indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, numero di telefono, medico curante e luogo di lavoro. I tamponi saranno effettuati da medici, infermieri e operatori sanitari volontari dell’unità comunale di prevenzione Covid 19 per i quali il sindaco, Russo, esprime ancora una volta «il più sentito ringraziamento». Grazie alla loro disponibilità «si può agire a tutela della collettività in questa lunga sfida contro il Coronavirus».