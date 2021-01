Saracena – Continua la campagna screening gratuita anticovid

Ripartire in totale sicurezza e allo stesso tempo garantire tranquillità ai clienti degli esercizi commerciali. Così Saracena ha pensato di estendere lo screening gratuito messo in campo dall’amministrazione comunale, a tutti gli operatori commerciali, operatori nell’ambito della ristorazione e operatori di centri estetici e parrucchieri della comunità. Chi lo vorrà, prenotandosi alla mail protocollo.saracena@asmepec.it entro il 13 gennaio, potrà accedere al test rapido antigenico che verrà effettuato nelle giornate del 15 e 16 gennaio. «Abbiamo deciso di partire – ha spiegato il sindaco, Renzo Russo – da coloro che sono più di altri esposti al rischio venendo a contatto giornalmente con i loro clienti». I test, acquistati dal comune di Saracena, saranno effettuati grazie alla sensibilità e disponibilità di alcuni medici in servizio nella cittadina e operatori sanitari volontari. «A tutti loro – continua il primo cittadino – va sin da ora un sentito ringraziamento per aver accolto il nostro invito». In base alle prenotazioni che arriveranno il comune stilerà un calendario per permettere di accedere al test in totale sicurezza, con il distanziamento dovuto.