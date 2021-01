Regionali, Magorno e Vono: “Italia Viva apre un confronto per la Calabria”

“Le istanze reali dei nostri territori sono fondamentali e, in considerazione delle prossime consultazioni elettorali, abbiamo deciso di avviare una serie di confronto con le associazioni sindacali di tutte le categorie, le principali articolazioni sociali, il mondo professionale e imprenditoriale calabresi, i giovani e gli amministratori che vivono questa terra con impegno quotidiano e sacrifici. Consapevoli delle potenzialità della nostra regione, intendiamo recepire le istanze e le proposte dai soggetti direttamente coinvolti nei vari settori sociali, produttivi e professionali per tracciare, insieme, le linee di un programma che consenta, anche attraverso la progettazione relativa al Recovery Plan, di indirizzare l’investimento delle risorse destinate al Mezzogiorno e consentire alla Calabria un riallineamento con gli altri territori italiani in termini di condizioni socio -economiche e culturali. Il nostro obiettivo come rappresentanti istituzionali e di Italia Viva è quello di ancorare il dibattito politico ed elettorale a temi reali e attorno ai quali da subito, senza dilazioni temporali, costruire l’orizzonte d’azione del prossimo governo regionale”.

Così in una dichiarazione i Senatori di Italia Viva, Silvia Vono ed Ernesto Magorno.