Prorogati a febbraio 2021 i bandi del Gal Valle del Crati rivolti ad aziende e comuni del territorio

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Valle del Crati, considerando le difficoltà organizzative per la redazione dei progetti da presentare per la concessione di finanziamenti, impedimenti e problematicità conseguenti alle diverse priorità da affrontare in questo particolare periodo pandemico, al fine di andare incontro a soggetti presenti sul territorio del GAL, pubblici e privati, ha deciso di prorogare le date di scadenze dei Bandi in corso.

Nello specifico, le proroghe concesse per la presentazione delle domande sono a valere sui seguenti Bandi di selezione: n° 1A – Intervento 4.1.1 – Investimenti nelle aziende agricole, con scadenza prorogata al 04 febbraio 2021; n° 4 – Intervento 7.4.1 – Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base a livello locale, con scadenza prorogata al 23 febbraio 2021; n° 5 – Intervento 7.4.1 (Aree Interne) – Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base a livello locale, con scadenza prorogata al 23 febbraio 2021.

Per il Bando di selezione n° 5, si ricorda che i comuni dell’area Leader interessati sono soltanto Fagnano Castello e Malvito, in quanto rientranti nella Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI).

Le nuove date sono state concesse per consentire la presentazione di nuove domande a sostegno di investimenti mirati, specificati per singolo Intervento.

Nella sezione ”Bandi e Avvisi” del sito del GAL www.galcrati.it è possibile scaricare tutta la documentazione e le informazioni inerenti i suddetti bandi.

Gli avvisi vengono divulgati anche dalle Organizzazioni Professionali di categoria, sugli albi pretori dei Comuni dell’area Leader “Valle del Crati”, sul portale della Rete Rurale Nazionale, all’indirizzo www.reterurale.it, e sul portale del PSR Calabria, www.calabriapsr.it.

In considerazione dell’emergenza Covid-19 in atto e delle necessarie misure precauzionali indicate dall’Autorità governativa nazionale, tutte le informazioni e gli approfondimenti relativi ai bandi possono essere acquisiti tramite mail all’indirizzo gal@galcrati.it o telefonando al numero 0984/903161.