Picchiava il bambino della compagna fino a farlo svenire: arrestato un 30enne nel Cosentino

Ha picchiato il bambino della sua compagna fino a fargli perdere i sensi. Con le accuse di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravati, i carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato un 30enne di Cassano Ionio (Cs). I carabinieri della Tenenza di Cassano Ionio hanno appreso, grazie alla denuncia della nonna materna, che il bambino, di pochi anni, riceveva dall’uomo, che riserva lo stesso trattamento alla madre, percosse, schiaffi e continue minacce verbali.

Il fatto più grave era accaduto nei primi giorni dell’anno, quando il 30enne aveva picchiato così forte il bambino da fargli perdere i sensi. La madre aveva avuto paura di denunciare il compagno per timore che potesse compiere gesti ancora più gravi e così aveva sopportato in silenzio i soprusi.Sulla base delle testimonianze acquisite dai Carabinieri, nonche’ dei referti medici rilasciati dall’ospedale e delle registrazioni contenenti le minacce dell’uomo verso le due vittime che delineavano un quadro di inaudita violenza, il Gip ha emesso la misura cautelare per evitare che l’uomo reiterasse le sue condotte criminose, peraltro poste in essere nel giro di pochi giorni.