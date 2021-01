Mendicino (CS) – Stabilizzati gli ex LPU

Dopo circa 20 anni i 10 precari del Comune di Mendicino hanno finalmente firmato un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’importante obiettivo è stato portato a termine dall’Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Palermo che, dopo un lungo percorso fatto di incertezza e precarietà, ha stabilizzato gli ex LPU in servizio al Comune di Mendicino, durante i quali hanno sempre garantito servizi ed il funzionamento della macchina amministrativa.

“Il Comune ha inteso da sempre affrontare la questione dei lavoratori precari per questo ringrazio il segretario comunale Pietro Manna e l’assessore al personale Fulvio Scarpelli – afferma il sindaco – i dirigenti componenti della commissione esaminatrice, il responsabile dell’ufficio personale ed il funzionario preposto insieme a tutta la giunta ed al consiglio comunale. I miei auguri vanno ai neo assunti e alle loro famiglie con l’auspicio che il traguardo raggiunto sia portatore di speranza e realizzazione per tutti”. Nel frattempo il sindaco Antonio Palermo annuncia anche che nelle prossime anni insieme ad altri primi cittadini chiederà alla Regione Calabria un contributo economico per aumentare i contratti di lavoro dalle 18 ore della stabilizzazione avvenuta fino a portarli a 26 ore