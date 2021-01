Laino Borgo (CS) – Campagna di tamponi per il ritorno a scuola in sicurezza

Ripartire in sicurezza e garantire tranquillità a personale scolastico, ata e di conseguenza come effetto riflesso anche ai bambini e alle loro famiglie. Il comune di Laino Borgo e Laino Castello si preparano cosi al ritorno in presenza delle lezioni previsto per il 18 gennaio. Domenica a partire dalle ore 9.00 presso il poliambulatorio comunale di Laino Borgo verrà effettuata una campagna di screening gratuita sul corpo docente, il personale Ata e gli autisti per arrivare al giorno delle riapertura delle scuole in totale sicurezza avendo monitorato tutti i protagonisti di questa nuova stagione di formazione che arricchita anche dalla presenza dei vaccini sulla popolazione, nel prossimi futuro, possa garantire un ritorno continuativo per docenti e bambini.

“Dopo aver azzerato i contagi – afferma Mariangelina Russo, sindaco di Laino Borgo – vogliamo ripartire in piena sicurezza garantendo vicinanza e tranquillità alle famiglie degli alunni e assistendo al meglio i docenti che torneranno ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso formativo”.