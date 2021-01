Incidente nel Cosentino, auto sbanda: muore una 19enne

E’ una ragazza di 19 anni la vittima dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 18 Tirrenica, tra San Nicola Arcella e Praia a Mare (Cs). La giovane viaggiava con altri tre amici, quando l’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è sbandata finendo fuori strada e ribaltandosi. Due degli altri occupanti della vettura sono rimasti feriti