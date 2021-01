Franco Iacucci unico candidato alla presidenza della Provincia di Cosenza

Alla presidenza della Provincia di Cosenza e’ candidato solo Franco Iacucci. E’ scaduto alle ore 12, infatti, il termine per la presentazione delle candidature e l’unica pervenuta e’ stata quella del presidente uscente Franco Iacucci, che ha raccolto 708 firme tra gli amministratori locali di tutto il territorio. Iacucci, sindaco di Aiello Calabro, rappresenta il centrosinistra. “Grazie a coloro i quali – ha commentato Iacucci – hanno dato il loro sostegno e fatto in modo che potessi presentare oggi la mia candidatura per il rinnovo della carica di presidente della Provincia di Cosenza. Un lavoro di squadra che ha coinvolto l’intero territorio della provincia di Cosenza. Il mio mandato e’ arrivato al termine ed e’ giusto che si voti per decidere se possa o meno continuare il cammino intrapreso fino ad oggi anche per continuare a dare stabilita’ e forza all’Ente. Ecco perche’ ho deciso di indire le elezioni per il rinnovo di presidente della Provincia. Elezioni di secondo livello, con 1.804 amministratori aventi diritto al voto, che si svolgeranno nel rispetto di tutte le normative anti-Covid. Il lavoro fatto sul campo e il dialogo avuto con gli amministratori di tutta la provincia di Cosenza sono confermati oggi gia’ da un gran risultato: per la prima volta piu’ di un terzo degli aventi diritto al voto ha condiviso la mia candidatura (nel 2017 erano state raccolte circa 330 firme). Una legittimazione che arriva non solo dagli amministratori elettori, ma una conferma della serieta’ dell’azione amministrativa fin qui svolta giunge anche dalla sentenza del Tar che, rigettando l’istanza di rinvio delle elezioni, ha ritenuto di confermare la validita’ del procedimento elettorale”.