È Paolano il chirurgo che a Torino ha costruito il volto di un ventitreenne con la stampa 3D, Di Natale: “Orgoglio della nostra terra, questa é la Calabria da raccontare”

È il paolano dott. Pompeo Cassano il chirurgo che a Torino ha ricostruito il volto di un ventitreenne con la stampa 3D. “Una bellissima pagina che segna la storia in Italia, scritta da un figlio della nostra terra”. È quanto afferma, con grande soddisfazione, il segretario-questore dell’assemblea regionale, Graziano Di Natale, che prosegue rendendo noto quanto realizzato dal dottore paolano:

“Nei giorni scorsi ha eseguito un intervento di altissima qualità per un 23enne, ricoverato presso l’ospedale Cto della Città della Salute di Torino per un gravissimo trauma facciale.

L’intervento chirurgico è stato effettuato dal paolano Pompeo Cassano dell’équipe di Chirurgia plastica e ricostruttiva del Cto e dal dottor Emanuele Zavattero dell’équipe di Chirurgia maxillo facciale delle Molinette”.

Il vicepresidente della commissione regionale contro la ‘Ndrangheta prosegue esprimendo tutta la propria gioia: “Allo stimato dottore formulo i miei complimenti più sinceri, e lo ringrazio perché rappresenta la migliore Calabria. Ci ha reso davvero orgogliosi. In un momento di grande incertezza per il sistema sanitario Italiano e Calabrese prendere atto di una notizia così bella può inculcare ottimismo. Sono questi i modelli calabresi da esportare nel bel Paese. Da rappresentante della massima istituzione regionale ho ritenuto doveroso dare il giusto merito ad una mente così brillante, le cui radici sono fortemente legate alla nostra comunità”.