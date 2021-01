Di Natale: “Bene l’impegno di Spirlì per attivare subito la terapia intensiva presso l’ospedale San Francesco di Paola”

Si è tenuta ieri la visita istituzionale del Presidente f.f. della Regione Calabria, On. Spirlì, promossa da Graziano Di Natale, Segretario-Questore dell’Assemblea regionale, presso il reparto della Terapia Intensiva dell’Ospedale San Francesco di Paola, ormai allestito e pronto a partire in attesa del reperimento del personale medico.

“È una giornata molto importante, commenta il consigliere Regionale, che così prosegue: “La presenza del Presidente f.f. della Regione Calabria, che ringrazio personalmente, certifica ancora una volta la bontà del lavoro prodotto in questi mesi. Il reparto di terapia intensiva è stato fortemente voluto dall’intero comprensorio tanto da divenire una necessità improrogabile che nel tempo ha unito i cittadini paolani e non solo”.

L’apertura del reparto di terapia intensiva è da sempre al centro dell’agenda politica del vice presidente della commissione anti ‘ndrangheta. Quest’ultimo, senza alimentare facili entusiasmi, così afferma con moderata soddisfazione: “La Regione, quest’oggi ha assunto l’impegno di fiancheggiarci nel secondo tempo di questa importante partita, tutt’altro che conclusasi, avendo avuto modo di rendersi conto della necessità di aprire subito il reparto. Sono ormai arrivati quasi tutti gli arredi.

Ora -prosegue Di Natale- bisogna organizzare la partenza al fine di munire un territorio di questo servizio”.

L’esponente politico conclude la propria disamina invitando le energie del territorio all’unità. “Dobbiamo andare avanti, senza distinzione di colori, e senza futili proclami. Dobbiamo farlo tutti insieme. Da rappresentante delle Istituzioni continuerò ad impegnarmi perseguendo il solo fine di tutelare i diritti dei cittadini. Questo Territorio merita rispetto ed è stato abbastanza depredato in passato”.