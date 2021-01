Cuzzocrea: “Rischioso riaprire le scuole a Montalto Uffugo”

“La decisione del sindaco di Montalto, Pietro Caracciolo, di non chiudere la scuola dello Scalo come invece ha disposto per il Centro, espone gli alunni a un grande rischio. Condivido la forte preoccupazione dei genitori in questo momento di incertezza e sono al loro fianco per chiedere al Primo cittadino montaltese di cambiare la sua disposizione”. Lo dichiara il consigliere provinciale Andrea Cuzzocrea, intervenendo sul caso che sta provocando un dibattito acceso.

“Sarebbe più saggio e prudente – continua Cuzzocrea – evitare ogni possibile contatto tra gli scolari, al fine di prevenire situazioni che potrebbero diventare ingestibili. Lo screening sul personale scolastico annunciato dall’Amministrazione comunale potrebbe non rivelarsi sufficiente a tranquillizzare le famiglie perché sappiamo bene che i tempi di incubazione del Covid si protraggono per diversi giorni, quindi una persona che risulta negativa oggi potrebbe invece contrarre la malattia già tra quarantott’ore. Una disattenzione del genere potrebbe provocare la nascita di un focolaio, con gravi responsabilità politiche”.

“Considerato l’aumento dei casi nelle ultime ore, che coinvolgono purtroppo anche un collaboratore scolastico, una maestra e un alunno, invito formalmente il sindaco Pietro Caracciolo a rivedere la sua decisione e a non riaprire le scuole. Ritengo che sia più sopportabile –conclude Cuzzocrea- qualche giorno in più di didattica a distanza rispetto all’esposizione degli alunni e delle loro famiglie a un rischio così elevato”.