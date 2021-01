Covid, a Vaccarizzo Albanese il sindaco chiude gli asili fino al 16 gennaio

“Disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza per la scuola dell’infanzia e la chiusura dell’asilo nido comunale fino al 16 gennaio”.

È quanto contenuto nell’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco di Vaccarizzo Albanese (Cs), Antonio Pomillo, che coglie l’occasione per ribadire a tutti i concittadini l’invito a non abbassare la guardia, a prestare la massima attenzione a tutte le misure di prevenzione per continuare a contrastare la diffusione del virus.

“Il provvedimento – conclude il primo cittadino – si è reso necessario, in via cautelativa, per tutelare la salute dell’intera comunità educante”.