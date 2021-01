Cosenza – Sfondano vetrina con auto e rubano armi

Hanno sfondato la vetrina con l’auto per poi portare via fucili, pistole e munizioni di vario calibro. È successo nella notte a Cosenza, in un negozio di armi di piazza Loreto. Forse allarmati dall’arrivo di qualcuno, durante la fuga i malviventi hanno perso per strada alcune delle armi rubate. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, i carabinieri di Cosenza che starebbero visionando alcune telecamere di videosorveglianza del posto per provare a risalire all’identità degli autori della rapina. L’auto sarebbe stata già ritrovata a Serra Spiga.