Cosenza, giovedì sospensione dell’erogazione idrica in alcune zone della città per lavori di manutenzione al serbatoio di Serra Spiga

A partire dalle ore 7,00 di giovedì 14 gennaio sarà sospesa l’erogazione idrica in alcune zone della città per consentire di effettuare i lavori di manutenzione al serbatoio di Serra Spiga. Lo comunica il Settore Infrastrutture di Palazzo dei Bruzi, attraverso il dirigente, Arch.Giuseppe Bruno. La sospensione comporterà una riduzione della portata alle utenze dei quartieri di Serra Spiga, via degli Stadi e zone limitrofe. La situazione tornerà alla normalità al termine dei lavori di manutenzione.