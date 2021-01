Coronavirus a Frascineto (Cs) – Prorogata la “zona rossa” fino al 24 gennaio

Nuove misure di contenimento e di prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Prorogata la zona rossa dal 18 al 24 gennaio. Ordinanza del sindaco del Comune di Frascineto, Angelo Catapano. Nel provvedimento adottato, viene fatto divieto di ogni spostamento all’interno del territorio Comunale nonché con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di Frascineto, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune, previa esibizione di autocertificazione. Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel DPCM del 3 novembre 2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, la farmacia, sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto. Sospese tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, anche svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresi’ sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, consentita lo svolgimento individualmente di attivita’ motoria in prossimita’ della propria abitazione purche’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e’ altresi’ consentito lo svolgimento di attivita’ sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale, sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nel DPCM del 3 novembre 2020. Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, il sindaco Catapano, raccomanda di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. Ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19, nel territorio comunale, è consentito, ai cittadini di Frascineto di fare rientro presso la propria residenza, comunicandolo almeno 24 ore prima, attraverso il portale www.rcovid19.it raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it e via mail all’indirizzo info@comune.frascineto.cs.it con indicazione: del luogo di provenienza, del mezzo di trasporto utilizzato per il rientro, dell’indirizzo di destinazione e del recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazion