Corigliano Rossano: ecco il contest “Dillo in dialetto”

Le Pro Loco di Corigliano-Rossano, organizzano in occasione della nona edizione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali” istituita dall’Unione Nazionale delle Pro Loco per sensibilizzare istituzioni e comunità locali sull’importanza di tutelare questi patrimoni culturali, il contest online “DILLO IN DIALETTO – DIALETTI IN CO.RO”. “Contribuisci anche tu a far crescere questa Giornata, perché anche le piccole azioni, compiute da ogni singola persona, sono fondamentali ed imprescindibili per la salvezza, per la conservazione del patrimonio linguistico locale”. E’ quanto dichiarano i presidenti delle Pro Loco di Corigliano-Rossano Valeria Capalbo e Federico Smurra invitando i cittadini a partecipare in massa soprattutto gli studenti di ogni ordine e grado , residenti e domiciliati nel Comune di Corigliano-Rossano.

Il contest è gratuito e si svolgerà sulla pagina Facebook “DILLO IN DIALETTO – DIALETTI IN CO.RO”, creata per l’occasione. E’ diviso nelle seguenti sezioni tutte a tema libero: proverbi, modi di dire, poesia edita, prosa edita, poesia inedita, prosa inedita, canzoni.

È possibile partecipare a più sezioni. Per partecipare è necessario inviare un video in cui viene recitata l’opera dialettale. Il video dovrà essere inviato il 17 gennaio 2021 tramite Whats’App al numero 3403935148 o al numero 3492521291. Il messaggio su WhatsApp dovrà contenere pena l’esclusione, queste informazioni: nome e cognome autore e numero di telefono.

I video saranno caricati sulla pagina facebook entro il 17 Gennaio 2021. Le votazioni saranno valide fino alle ore 24.00 del 31 gennaio 2021.

Per votare i video sarà obbligatorio cliccare sul “Mi Piace👍” della pagina e poi sul “Mi Piace👍” che si trova immediatamente sotto ad ogni video.

I primi classificati per ogni sezione che riceveranno più “Mi Piace👍 saranno considerati quelle vincenti.

Ai primi classificati di ogni sezione sarà consegnata una targa. La consegna dei premi avverrà in un’apposita cerimonia presso la sede comunale.

Per consultare il regolamento collegati al seguente link: https://www.prolocorossano.it/download/regolamento-contest-dillo-in-dialetto-dialetti-in-co-ro/