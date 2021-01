Cassano, tutte le scuole chiuse fino al 31 gennaio

Dopo un consiglio comunale convocato d’urgenza nella serata di ieri e terminato a tarda ora il comune di Cassano allo Jonio ha deciso di prorogare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 31 gennaio. È stata così firmata dal sindaco, Gianni Papasso, l’ordinanza che sarà valida da questa mattina. Il sindaco Papasso ha disposto «che tutti i dirigenti, i docenti e il personale tutto delle scuole di Cassano si sottoponga a tampone antigenico o molecolare prima della ripresa delle attività in presenza, e comunque non prima del 28 gennaio p.v. e che i rispettivi istituti scolastici comunichino l’esito negativo di detti tamponi al Comando di Polizia Locale. Anche questa volta la decisione è stata assunta con grande senso di responsabilità – ha concluso il sindaco – essendo il diritto alla salute e quello allo studio, diritti entrambi garantiti a livello costituzionale. Continuiamo a stare attenti, se vogliamo ritornare in tempi brevi alla normalità».