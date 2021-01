Cassano allo Ionio – Denuncia falsa rapina Suv per premio assicurazione, scoperto

Ha denunciato di essere stato rapinato della propria auto ma in realtà aveva solo simulato per intascare il premio dell’assicurazione. Per questo un 51enne di Catania è stato denunciato dai carabinieri di Cassano allo Ionio per truffa aggravata, simulazione di reato e calunnia.

Il 5 gennaio scorso, l’uomo, proprietario di un terreno agricolo il località “Doria” di Cassano allo Ionio, ha denunciato ai carabinieri della tenenza di Cassano di essere stato rapinato del suo Suv da tre uomini travisati e sotto la minaccia di una pistola. Gli stessi, secondo il racconto dell’uomo, si sarebbero poi dileguati a bordo del veicolo. Una versione che, sin da subito, ai militari è apparsa lacunosa tant’è che, d’intesa con il sostituto procuratore del tribunale di Castrovillari Luigi Spina, hanno iniziato delle attività tecniche che in poco tempo hanno permesso di ricostruire cosa era avvenuto. Il 51enne aveva subito chiesto il pagamento del premio alla società con cui aveva stipulato il contratto di assicurazione, per ottenere il risarcimento del danno, ma durante le intercettazioni i militari hanno compreso che l’uomo aveva inscenato tutto proprio per ottenere la dazione del denaro. I carabinieri hanno anche scoperto che il Suv, nel giorno indicato come quello della rapina non era mai arrivato a Cassano, né imbarcato allo stretto di Messina. E anche le indicazioni fornite dal 51enne su possibili responsabilità di un uomo erano completamente infondate. (ANSA).