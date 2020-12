Trebisacce – Fondi per il diritto allo studio

La Regione Calabria, nell’ambito del Piano Regionale per il Diritto allo Studio inerente all’Anno scolastico 2020/2021, ha assegnato al Comune di Trebisacce fondi pari a 26.979,82 euro.

Tali fondi saranno destinati prioritariamente all’Assistenza specialistica, per l’inserimento degli alunni diversamente abili, ma potranno essere finalizzati ai contribuiti per i buoni pasto relativi al servizio mensa, ai contribuiti per le spese di funzionamento di convitti e semiconvitti, al trasporto scolastico, all’istruzione a domicilio e, con specifica previsione normativa, al sostegno alle famiglie per le spese destinate all’istruzione.

I servizi a cui sono destinate le risorse saranno individuati in conferenza di servizi, in collaborazione con tutti gli attori coinvolti nel settore scolastico.

L’attento monitoraggio e la precisa rendicontazione dell’impiego dei fondi per il diritto allo studio è elemento che permette ogni anno al Comune di Trebisacce di accedere al Piano regionale di ripartizione, confermando da parte dell’Amministrazione comunale grande attenzione per tutte le risorse che possono essere messe al servizio del mondo della scuola e dei suoi protagonisti.

“Sono soddisfatta per il risultato ottenuto – ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione Roberta Romanelli – I fondi ottenuti andranno a potenziare i servizi legati all’istruzione come il trasporto pubblico per gli alunni, il servizio mensa e l’assistenza alla persona. L’impegno profuso in questi contesti dimostra ancora una volta l’attenzione che il Comune di Trebisacce pone nei confronti del mondo della scuola, sempre al centro della nostra agenda politica. Ringrazio, infine, gli uffici preposti, che come sempre si dimostrano precisi, efficaci ed efficienti”.