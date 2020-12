Torna in Calabria il Salone dello Studente Campus Orienta

Da lunedì 14 e fino a venerdì 18 dicembre, dopo 7 anni in presenza, il Salone dello Studente della Calabria Campus Orienta sarà per la prima volta online, sulla piattaforma virtuale www.salonedellostudente.it.

Il Salone, realizzato in collaborazione con l’Università della Calabria, si configura come uno spazio gratuito di informazione e orientamento alle scelte post-maturità per gli studenti calabresi del IV e V anno di scuola superiore. Per l’intera settimana, alunni e scuole troveranno sul sito ben 62 webinar a cui assistere e nei quali interagire e 40 stand da visitare, con orientatori di Università, Accademie e Istituti tecnici superiori di tutta Italia, che illustreranno l’offerta didattica post-diploma e risponderanno a dubbi e domande degli studenti. Entrambe le esperienze saranno valide come Pcto, ex crediti formativi di alternanza scuola-lavoro.

Quest’anno accademico ha visto gli atenei della Calabria aumentare il numero delle proprie immatricolazioni: sul totale dei diplomati di scuola superiore in Calabria nel 2020, 17.218 (fonte, Ministero dell’Istruzione), i ragazzi che hanno scelto, per l’anno accademico 2020/21, di iscriversi a un corso di laurea della regione sono 6.503, in crescita rispetto ai 6.411 del 2019/20.

In particolare, l’Università della Calabria ha segnato un +7%: dalle 3.849 immatricolazioni dell’anno accademico 2019/20 alle 4.116 di quest’anno. Un dato positivo, segno dell’attrattività delle proposte formative sempre più articolate delle università calabresi, che si inserisce però in un panorama non ancora del tutto confortante. Se nell’anno accademico 2017/18 gli immatricolati calabresi, in tutta Italia, erano 8.647, l’anno successivo sono scesi a 8.562, calando nel 2019/20 a 8.377, per arrivare agli 8.092 (il 47% dei diplomati) dell’anno accademico in corso (fonte Miur). Un calo non eclatante, ma costante.