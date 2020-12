Spoke di Corigliano-Rossano, Sapia (M5S) interroga il ministro della Salute

Sul sovraffollamento del Pronto soccorso dell’ospedale di Rossano e sulla preoccupante difficoltà di ricoverare pazienti nello stesso presidio ospedaliero, il deputato M5S Francesco Sapia, che alla Camera siede commissione Sanità, ha presentato una specifica interrogazione al ministro della Salute, Roberto Speranza. «Secondo le notizie acquisite di persona e confermate dalla stampa, molto attenta, nello spoke di Corigliano-Rossano c’è – afferma, in una nota, il parlamentare del Movimento 5 Stelle – forte confusione in merito alla gestione delle emergenze ordinarie, che va invece assicurata a modo, nonostante il Covid. Pertanto – prosegue il deputato – ho avvertito la necessità di riassumere formalmente la situazione al ministro Speranza, affinché in tempi rapidi, anche attraverso il nuovo commissario ad acta, Guido Longo, siano garantite cure adeguate e tempestive a tutti i pazienti, anche agli acuti non affetti da Covid». «Si tratta – conclude Sapia – di riorganizzare e potenziare personale e servizi nei due stabilimenti ospedalieri di Corigliano e di Rossano, in maniera tale da garantire piena tutela della salute nell’intero territorio».