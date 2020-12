Il Comune di Trebisacce istituisce il marchio cittadino di Negozio storico

La Città di Trebisacce ha deciso di instituire il marchio cittadino di Negozio storico che verrà assegnato a tutte le realtà commerciali con oltre 50 anni di attività continuativa.

Trebisacce si è sempre caratterizzata per la presenza produttiva di molte attività commerciali, artigianali e imprenditoriali le quali hanno operato da lunga data contribuendo in modo fattivo alla crescita economica e sociale della città.

Con la creazione e l’attribuzione di un riconoscimento che caratterizzi, segnali e distingua le attività commerciali, artigianali e imprenditoriali in genere che per oltre 50 anni hanno operato sul territorio della Città di Trebisacce, l’Amministrazione comunale ha voluto storicizzare il lavoro svolto in questi anni da coloro che hanno contribuito alla crescita cittadina con la propria professione, correttezza, capacità commerciale e con il proprio impegno, oltre a caratterizzare l’identità creativa e imprenditoriale del territorio.