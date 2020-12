Cosenza – Iniziata la distribuzione dei buoni spesa ai cittadini economicamente più colpiti dall’emergenza Covid

E’ iniziata, da parte del Settore welfare del Comune di Cosenza, la distribuzione, agli aventi diritto, dei buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità, in favore dei cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, per come previsto dal Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare, connesse all’emergenza epidemiologica da covid19”.

La distribuzione ha avuto inizio, intanto per i cittadini che hanno inviato via mail il modello di domanda e che stanno ricevendo, sempre via mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato, il QR Code che consente la lettura da parte degli esercenti. Gli utenti impossibilitati alla stampa del buono spesa, saranno contattati per telefono dagli operatori del settore Welfare e una volta concordato l’appuntamento, potranno a partire da lunedì 21 dicembre, ritirarli al Settore Welfare del Comune. I buoni spesa potranno essere ritirati al Settore welfare di via degli Stadi nei giorni di lunedì 21 dicembre, martedì 22 dicembre e mercoledì 23 dicembre, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.