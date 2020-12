Cassano (CS) – Convocato il Consiglio comunale

Il presidente Pasqualino Notaristefano, sentita la conferenza dei capigruppo, ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento, ha proceduto alla convocazione di una riunione dell’assemblea civica per giovedì prossimo, 10 Dicembre, in prima convocazione, alle ore 19:00 ed eventualmente venerdì 11 Dicembre, alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’O.d.G.: 1. Emergenza rifiuti – Determinazioni su Ordinanza Regionale n.91 del 30/11/2020, con la quale, in deroga è stato autorizzato il gestore della discarica pubblica di Cassano allo Ionio, ubicata in contrada la Silva, in via d’urgenza a proseguire senza soluzione di continuità nella coltivazione della IV buca della medesima discarica, nelle more della modifica dell’AIA. Altro argomento su cui verrà richiamata l’attenzione del consiglio comunale, sarà l’”Esame situazione Ordine Pubblico”. Il tema emergenziale da affrontare è stato dettato dall’ultimo fatto di sangue verificatosi mercoledì scorso sul territorio comunale, alla contrata Pantano Rotondo di Sibari, in cui in una agguato ha perso la vita il cinquantenne Giuseppe Gaetani.

Il presidente Notaristefano, comunica che a causa dell’emergenza COVID-19, la seduta consiliare si terrà a porte chiuse, nel salone di rappresentanza “Gino Bloise” del Palazzo di Città, senza la presenza del pubblico.

I lavori del civico consesso saranno diffusi in diretta tramite l’emittente televisiva locale.