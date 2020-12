Bevacqua: “Ingiustificabile il ritardo sulle prove concorsuali Oss Cosenza”

“È semplicemente assurdo che la commissaria straordinaria dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza non riesca a trovare una soluzione in relazione ai 24 posti di operatori socio sanitari messi a bando due anni fa: nonostante l’emergenza in atto e le carenze quotidianamente evidenti, infatti, non sono stati ancora assegnati perché, dopo la preselezione, non è stata ancora espletata la prova scritta. Pare, anzi, sia destinata a saltare anche la data del prossimo 19 dicembre. E così, 1045 candidati restano sospesi e sono costretti a una legittima e sacrosanta protesta, mentre tutte le strutture sanitarie denunciano una disperata mancanza di personale”. È quanto afferma il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, il quale aggiunge: “Il silenzio della commissaria Panizzoli non sembra davvero giustificabile. Da parte sua, dovrebbe essere la cosa più ovvia e naturale attivarsi in maniera pronta e adeguata per superare questo e altri stalli. In fondo, i commissari, specie quelli straordinari, servono proprio a questo”.