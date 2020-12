Altomonte (Cs), tamponi per chi rientra dalle feste

“Come già annunciato, nel noto centro turistico si investe in prevenzione con l’effettuazione di screening mirati. Chi rientra in Città da fuori regione per le festività può scegliere di sottoporsi volontariamente al tampone rapido. Lunedì 21 dicembre dalle ore 9 e mercoledì 23 dalle ore 14, in piazza Belluscio, sarà allestita una postazione. I prelievi saranno effettuati con modalità drive-in”.

È quanto fa sapere il Sindaco di Altomonte (Cs) Gianpietro Coppola sottolineando che la campagna di screening è gratuita ed è finalizzata a tutelare la salute dei cittadini.

Plaudo convinto al lavoro dell’assessore alla sanità Emilia Romeo che continua ad impegnarsi tantissimo per la nostra comunità, tenendo costantemente monitorata la situazione Covid ad Altomonte. Un lavoro instancabile che continua fin dal mese di marzo, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ringraziamo – conclude il Sindaco – per la collaborazione i giovani medici di Altomonte, la Croce Rossa di Castrovillari e il gruppo di volontari GVAA per la collaborazione.