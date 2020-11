Paola avrà la terapia intensiva. Di Natale: “Ora non abbassiamo la guardia e aspettiamo l’apertura”

“A seguito di un pacato ed accurato confronto tenuto nei giorni scorsi, scevro da ogni logica politica e finalizzato alla tutela della salute pubblica, con la volontà di implementare ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza coronavirus, il presidente f.f., On. Spirlì, ha da poco firmato l’ordinanza n.85 con la quale vengono attivati finalmente i quattro posti di terapia intensiva all’ospedale di Paola.” Lo afferma il segretario-questore dell’Assemblea regionale, Graziano Di Natale, così proseguendo: “Finalmente, dopo mesi di battaglia e di dialogo, l’ospedale San Francesco ha incassato quella volontà politica finora mancata. Dopo i miei innumerevoli solleciti per attivare i quattro posti di rianimazione, che andranno a far parte dei 10 posti letto previsti unitamente a quelli di Cetraro, Paola avrà la terapia intensiva”. Il vicepresidente della commissione regionale contro la ‘Ndrangheta, esprime moderata soddisfazione.