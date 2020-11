Morano Calabro: centro raccolta rifiuti posto sotto sequestro.

I Carabinieri Forestale della Stazione di Castrovillari e Oriolo, hanno nei giorni scorsi proceduto a dare esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Castrovillari inerente il Centro Raccolta Rifiuti Comunale di c.da Fineta di Morano Calabro. Il provvedimento viene assunto a seguito dell’attività dei militari che ha evidenziato alcune irregolarità in violazione alle norme che regolano la gestione dei siti atti alla raccolta come il conferimento al suo interno di rifiuti indifferenziati. L’autorizzazione a tale attività prevede infatti il conferimento solo di rifiuti differenziati tra loro. L’attività riscontrata nell’Isola ecologica non rispecchia in termini gestionali quanto imposto dalla normativa configurando di fatto l’ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti.