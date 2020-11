Magorno: “Cotticelli ha il dovere di dimettersi subito”

“L’intervista del Commissario Cotticelli ha dell’incredibile. Non ci sono parole per definire una situazione che ha come vittime innocenti i cittadini calabresi costretti a vivere la sofferenza della zona rossa. Il Generale Cotticelli ha il dovere di dimettersi immediatamente senza aspettare di essere rimosso dal Governo che deve, invece, nominare, senza perdere tempo, un nuovo Commissario in grado di realizzare quell’accelerata necessaria per affrontare al meglio questa seconda ondata di contagi Covid”.

Così il Senatore, Ernesto Magorno.