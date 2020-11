Cosenza – Torna a riunirsi venerdì prossimo, 6 novembre, il Consiglio comunale

Torna a riunirsi venerdì prossimo, 6 novembre, alle ore 9,00, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi, il Consiglio comunale. Lo ha convocato il Presidente Pierluigi Caputo. Sarà una seduta alla quale i consiglieri, stante l’emergenza sanitaria in atto, potranno preferibilmente intervenire ai lavori in videoconferenza, secondo i criteri fissati dal Presidente del Consiglio comunale e con l’ausilio delle piattaforme internet Skype o Google Meet. Diversi i punti all’ordine del giorno:

-Approvazione verbale della precedente seduta consiliare del 5 agosto 2020 .

-Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 11 settembre 2020, recante: “Variazioni di Bilancio ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000”.

-Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 28 ottobre 2020, recante: “Variazioni di Bilancio ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000”.

-Presa d’atto della relazione sui risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, eseguito dal Servizio di Controllo Interno sugli atti di cui al comma 4 dell’art. 9 del Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 7 gennaio 2013, adottati nell’anno 2019 – 2° semestre.

-Approvazione modifiche al regolamento comunale concernente la disciplina dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 7 gennaio 2013 del relativo Testo coordinato. Ulteriori indirizzi.

-Imposta di soggiorno – Modifiche ed integrazioni al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 31/7/2018. Approvazione testo coordinato.

-Discussione emergenza epidemiologica Covid -19 (Proposto dalla Conferenza dei capigruppo in data 30/10/2020)

-Discussione sul futuro di Piazza Bilotti (su richiesta dei Consiglieri Covelli, Guccione, Fabiano, Rende, Morcavallo, Cassano e Mauro del 28/04/2020).

-Discussione sulla viabilità cittadina (su richiesta dei Consiglieri Apicella, Ambrogio, Lo Gullo, Arsì, Francesco Spadafora, Ruffolo, Gervasi, D’Ippolito del 28/05/2020).

-Discussione per valutare la possibilità di gestione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti (su richiesta dei Consiglieri Ambrogio, Lo Gullo, D’Ippolito, Arsì, Rugiero, Gervasi e Ruffolo del 28/05/2020).

-Discussione sui servizi pubblici essenziali: Ciclo rifiuti; Servizio Idrico integrato; Trasporto pubblico locale; Welfare. (su richiesta dei Consiglieri Granata, Ambrogio, Apicella, Gervasi, D’Ippolito, Chiappetta, Lo Gullo, Salerno, Falbo, Gisberto Spadafora del 20/07/2020).

-Discussione sulle “Problematiche del Cimitero di Cosenza” (su richiesta del Consigliere Ambrogio del 15/04/2020).

-Discussione in ordine alle note pervenute dalla GEKO s.p.a. ed aventi ad oggetto servizio di manutenzione dell’impianto di depurazione. (come concordato dalla Conferenza dei Capigruppo in data 21 maggio 2020).

Il Presidente del Consiglio comunale Pierluigi Caputo precisa nella convocazione che i consiglieri che interverranno in presenza dovranno presentarsi muniti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e rendersi parte attiva nel mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso