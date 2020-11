Cosenza – Il Consiglio Provinciale torna a riunirsi

Il Presidente della Provincia di Cosenza ha convocato il Consiglio Provinciale in seduta straordinaria e in prima convocazione, per le ore 15:00 di venerdì 27 novembre 2020.

La seduta si svolgerà nella Sala delle Adunanze dell’Ente, in Piazza XV Marzo a Cosenza, per l’esame dei seguenti argomenti iscritti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Presidente; Approvazione verbale della seduta Consiliare del 22 ottobre 2020; Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale con variazioni di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175 c. 2 D.Lgs 267/2000) – Variazione alla sezione operativa del DUP; Esame ed approvazione bilancio consolidato esercizio 2019; Surroga del Consigliere Provinciale Graziano Di Natale con il Consigliere Fausto Sposato.

L’eventuale seconda convocazione è fissata per sabato 28 novembre 2020, alle ore 16:00.