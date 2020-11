Coronavirus – Tende davanti ospedale Cosenza per attesa ricovero

La Protezione civile ha installato questa mattina, su disposizione del sindaco Mario Occhiuto, due tende nell’area antistante il pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza, in modo da implementare gli spazi per i pazienti positivi al coronavirus in attesa di essere dislocati nei vari reparti. “Oggi – ha detto Occhiuto – ho trovato trenta persone, perlopiù anziane, sole, in attesa di essere ripartite nei reparti.

C’è bisogno di atti immediati per sbloccare la situazione che così non può continuare. Dunque, chiedo che non venga insabbiata, né sottovalutata la mia ordinanza di ieri con la quale ho richiesto l’assunzione immediata di personale medico e infermieristico”. (ANSA).