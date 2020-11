Coronavirus, Magorno: “Subito risposte all’Annunziata di Cosenza”

“Le notizie che arrivano in queste ore dall’Annunziata non possono passare come se nulla fosse. Governo e Regione hanno il dovere di intervenire immediatamente e di dare risposte ai medici e agli operatori sanitari in difficoltà. Basta con le polemiche sterili che in questo momento non interessano nessuno, i cittadini hanno bisogno di avere la certezza di poter essere curati. Si faccia tutto il necessario senza perdere tempo”.

Così il Senatore, Ernesto Magorno.