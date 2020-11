Coronavirus, Magorno: “Fondo ristorazione risposta importante per milioni di cittadini”

“Il Fondo Ristorazione, grazie a una dotazione di 600 milioni di euro, garantisce in modo semplice e immediato un sostegno al mondo dell’ho.re.ca. e alla filiera agroalimentare, contrastando anche lo spreco.

Il Fondo consente di richiedere contributi a fondo perduto da un minimo di mille fino a un massimo di diecimila euro per l’acquisto di prodotti 100% Made in Italy. Si tratta di un aiuto concreto per milioni di cittadini che, a causa della pandemia, vivono mesi difficili. È un impegno mantenuto dalla Ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, che, con il suo lavoro, dimostra di saper dare risposte importanti”.

Così il Senatore, membro della Commissione Agricoltura, Ernesto Magorno.