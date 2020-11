Caso Cotticelli, Magorno presenta interrogazione parlamentare

Nell’interrogazione si legge: “Considerato che la Calabria è una delle regioni definite “zona rossa” dagli ultimi provvedimenti del Governo volti a fronteggiare la seconda ondata pandemica a cui il Paese è attualmente soggetto con la situazione che è oramai fuori controllo, e la necessità di fronteggiare la pandemia con gli strumenti più consoni a garantire una stabile azione sanitaria di contrasto e prevenzione rispetto ad un’ulteriore diffusione dei contagi spinge a richiedere interventi maggiormente mirati e ingenti nei confronti delle strutture sanitarie locali, nonché una revisione della gestione complessiva sino ad ora portata avanti”. Alla luce di quanto premesso, Magorno chiede di sapere: “se i ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali ne siano gli orientamenti in merito; quali sono le motivazioni che hanno portato alla grave situazione di criticità in cui versa la sanità calabrese, in particolare alla luce della recente pandemia e della estrema carenza di posti di terapia intensiva attualmente disponibili; se non ritengano opportuno adottare iniziative idonee a predisporre il prima possibile un adeguato Piano volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica nella Regione, e se non ritengano necessario nominare altresì un nuovo Commissario ad acta in grado di rispondere efficacemente alle sfide contingenti e non più rimandabili cui è chiamato l’incarico in questione e quali interventi intendano tempestivamente mettere in atto al fine di potenziare radicalmente tutte le strutture sanitarie calabresi nonché di aumentare i posti di terapia intensiva a livello regionale”.

Il Senatore Ernesto Magorno ha presentato un’interrogazione al Ministro della sanità e al Ministro per gli affari regionali in relazione alla mancata realizzazione di un piano #Covid per la #Calabria