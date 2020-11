Calabria, Anas: obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali

Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Calabria. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Nel dettaglio, le strade interessate sono: SS107 “Silana Crotonese” (tratta Paola-Crotone); SS108 BIS “Silana di Cariati” (tratta Loc. Bocca di Piazza- Cuturelle); SS109 “Della Piccola Sila” (tratta Cafarda-Taverna); SS109 BIS “Della Piccola Sila (tratta Cafarda- Pentone); SS109 Quater “Della Piccola Sila” (tratta Bivio Cafard -Taverna); SS177 “Silana di Rossano” (tratta bivio Camigliatello – Cropalati); SS177 DIR. “Di Longobucco”; SS179 “Del Lago Ampollino” (tratta Spineto – Bocca di Piazza); SS179 DIR. “Del Lago Ampollino” (tratta Bivio Spineto – Albi); SS182 “Delle Serre Calabre” (tratta Sorianello – Chiaravalle); SS183 “Aspromonte Jonio” (tratta Delianuova – Gambarie); SS184 “Delle Gambarie” (tratta Gallico – Gambarie); SS19 “Delle Calabrie” (tratta Cosenza – Catanzaro); SS278 “Di Potame” (tratta Cosenza – Amantea); SS283 “Delle Terme Luigiane” (tratta Guardia Piemontese – Fagnano); SS481 ” Della Valle Del Ferro” (tratta Oriolo – Castroregio); SS504 “Di Mormanno”; SS616 “Di Pedivigliano” (tratta Colosimi Martirano – Svincolo A2); SS616 DIR “Di Pedivigliano” (Loc. Altilia); SS660 “Di Acri” (tratta Luzzi – Acri); SS682 “Jonio Tirreno” (tratta Mammola – Polistena); SS713 ” Trasversale delle Serre” (tratta Vazzano – Gagliato); SS713 DIR “Di Serra San Bruno” (Loc. Serra San Bruno); SS713 DIR/A “Di Serra San Bruno”.

Lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” a partire dal 15 novembre e fino al 31 marzo 2021, sarà in vigore l’obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali dal km 108,081 al km 196,147, tra lo svincolo di Padula/Buonabitacolo e lo svincolo di Frascineto/Castrovillari.

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

