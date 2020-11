Arresto Tallini, Magorno: “Sempre al fianco di chi opera per la legalità”

“Continua il prezioso lavoro di Nicola Gratteri per la costruzione di una Calabria libera da ogni logica del malaffare. A Gratteri e a tutti gli operatori impegnati per affermare la cultura della legalità non possiamo che rinnovare il nostro ringraziamento e il nostro sostegno”.

Così il Senatore, Ernesto Magorno.