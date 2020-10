SuperEnalotto – La dea bendata bacia la Calabria

La Calabria si ritrova nuovamente protagonista del SuperEnalotto a distanza di due settimane. Il concorso di sabato 24 ottobre ha visto centrare un “5” che ha regalato, al fortunato vincitore, 100.375,95 euro. La giocata vincente, riporta agipronews, è stata realizzata presso l’area di servizio Esso, in via Nazionale 63 a Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza. Il prossimo concorso, in programma domani, vedrà un Jackpot di 56,7 milioni. L’ultima sestina vincente è stata realizzata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.