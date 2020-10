Settembre Rendese: Jorit incontra il sindaco Manna. “Orgogliosi di questa opera. Ripartire dall’arte”

“19,83”: questo il titolo dell’opera che lo street-artist più quotato del momento si appresta a dipingere sulla facciata del Palazzetto dello Sport di Rende.

Arrivato nel primo pomeriggio in città per l’evento clou del Settembre Rendese, Jorit ha voluto incontrare il sindaco Marcello Manna che, alla presenza dell’assessora alla cultura Marta Petrusewicz e del direttore artistico Marco Verteramo, lo ha accolto in sala giunta nella casa municipale di piazza Borromeo.

“Siamo lieti – ha dichiarato il sindaco- che quest’opera d’arte impreziosirà non solo il nostro territorio, ma l’intera regione. È un segnale di speranza verso un futuro che deve ripartire da un sistema valoriale improntato su una nuova umanità”.

L’iconica immagine che lo street-artist partenopeo andrà a riprodurre sulla facciata della struttura sportiva di prossima apertura: “è simbolo di una città da sempre voltata all’accoglienza e alla condivisione di saperi e culture”, ha proseguito Manna che ha aggiunto: “la cultura quale veicolo privilegiato per il ri-lancio di una nuova economia, più sostenibile e aperta ai mutamenti di questo periodo storico. Vogliamo ripartire dall’arte, rendere opere in movimento anche gli edifici urbani e ridare bellezza e dignità a queste latitudini: questo il messaggio che vogliamo rimanga ai posteri, il nostro lascito ad una terra che ha bisogno di credere ancora nel proprio patrimonio identitario e collettivo”.