Sanità, Magorno: “Si Decreto Calabria sostegno a Confartigianato Reggio Calabria”

“Sostegno alla posizione di Confartigianato Reggio Calabria relativa al Decreto Calabria. Una delle principali sofferenze che hanno caratterizzato gli ultimi anni di vita della nostra regione riguarda proprio la sanità; nessun investimento in capitale umano, tantomeno in tecnologie. I calabresi meritano una sanità di eccellenza, un’eccellenza che si può realizzare solo con un piano finanziamenti per ripianare i debiti esistenti e, allo stesso tempo, contempli risorse per investimenti necessari per garantire ai cittadini una sanità di qualità”.

Così il Senatore, Ernesto Magorno.