San Giovanni in Fiore – Nuovo finanziamento per la Biblioteca Comunale

Il Comune di San Giovanni in Fiore ha ottenuto un finanziamento pari a 10mila euro per implementare il patrimonio librario della Biblioteca Comunale.

“Si tratta di un contributo importante – afferma l’assessore alla cultura, Milena Lopez – assegnatoci dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,a seguito della partecipazione del Comune ad un apposito bando,che ci ha dato la possibilità di ampliare il patrimonio librario della biblioteca civica. Unitamente a ciò, sulla base di scelte precise dell’assessorato, si è riusciti anche ad arricchire la dotazione delle biblioteche scolastiche dei nostri Istituti Comprensivi, con la fornitura di un cospicuo numero di volumi. L’azione portata avanti si inserisce a pieno titolo nel percorso di valorizzazione della nostra Biblioteca Comunale, avviato in questi ultimi 5 anni. Ed, infatti, quando ci siamo insediati la biblioteca comunale, ospitata nel bellissimo Palazzo De Marco, nel cuore del centro storico florense, era solo un contenitore di libri. Sin da subito ho cercato di valorizzare questo luogo straordinario che la nostra città ha ricevuto in eredità da una politica illuminata, tenendo conto che la nostra biblioteca è stata istituita nel 1960. Sono stati, così, pianificati ed attuati progetti ed iniziative di educazione e sensibilizzazione alla lettura come le 5 edizioni di Bibliattivi con lo scopo anche di ridare dignità alla biblioteca comunale, rendendola viva e dinamica con la presenza dei bambini”.

“Grazie ai finanziamenti regionali, ottenuti negli anni scorsi a seguito della partecipazione del Comune di San Giovanni in Fiore ad appositi bandi pubblici – prosegue l’assessore Lopez – abbiamo consolidato ed accresciuto i servizi agli utenti della biblioteca comunale, realizzando manifestazioni sulla valorizzazione degli autori locali assai partecipate dai cittadini, avvalendoci anche della collaborazione di associazioni come Pro loco e Club UNESCO, oltreché a corsi di fotografia, di teatro e di micologia. Al contempo, abbiamo rafforzato l’accessibilità e la fruibilità della struttura bibliotecaria con la sistemazione e messa in funzione, dopo oltre un ventennio, dell’ascensore per garantire a tutti gli utenti, soprattutto ai portatori di handicap, un facile accesso a tutti i locali. In questo contesto, inoltre, tengo a ricordare che l’Amministrazione Belcastro ha lavorato alla ripresa delle attività del Sistema Bibliotecario Territoriale Silano, che ha sede anch’esso a Palazzo De Marco”.

“Il Sistema Bibliotecario, che comprende le biblioteche di 6 Comuni: San Giovanni in Fiore, che ne è capofila, Castelsilano, Caccuri, Cerenzia, Santa Severina e Savelli – ricorda Milena Lopez – quando ci siamo insediati nel 2015 era chiuso a doppia mandata, con attività cessate nel 2011 a seguito del pensionamento dei dipendenti regionali, mai sostituiti con dipendenti comunali, per come prevede la legge istitutiva dei sistemi bibliotecari, a causa delle notorie difficoltà economiche e di risorse umane in capo ai Comuni. Il recupero dell’eccellente percorso culturale è stato possibile grazie alla partecipazione ai bandi regionali dedicati ed alla presentazione del progetto ““Cultura, storia e tradizione silane in un click”, finanziato dalla precedente Giunta Regionale della Calabria di cui era Presidente Mario Oliverio, con Fondi P.A.C. 2014/2020”. Si è in attesa ora di un secondo finanziamento pari a 35.000 euro e della graduatoria di un secondo bando, entrambi legati al sistema bibliotecario ed alla biblioteca comunale”.

“Sulla Biblioteca e sulla lettura – conclude l’assessore alla cultura – è stata accesa una attenzione particolare , che ha riavvicinato l’intera comunità florense a questo scrigno di arte e cultura. Mi auguro e spero che questa attenzione non solo permanga ma aumenti perché la nostra comunità merita un’ offerta culturale sempre più puntuale ed efficace”.