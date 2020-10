Positivi al Coronavirus 15 studenti del plesso Piano Lago di Mangone (Cs)

“Purtroppo, abbiamo appena avuto comunicazione, per le vie brevi, da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Asp, della positività di 15 alunni frequentanti il plesso di Piano Lago. Stiamo attivando tutte le procedure previste dalla vigente normativa per contenere la diffusione epidemiologica”. E’ quanto comunica via Facebook il Comune di Mangone (Cs). “E’ un bruttissimo momento per il nostro paese e soprattutto per le famiglie dei ragazzi – si legge -, alle quali va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Dobbiamo essere forti e uniti. Supereremo anche questo brutto momento”.