La Calabria presente al Fico Eataly World 2020 con i liquori Amaro Calabrisella e Zagara di Calabria

Identità e memoria. Il bisogno oggettivo di strutturare al meglio azioni finalizzate a creare i presupposti di crescita di un’azienda e, al contempo, l’opportunità di offrire al territorio di appartenenza occasioni di sviluppo e di promozione. Partendo da questi presupposti “l’Amaro Calabrisella” e “Zagara di Calabria”, due baluardi della tradizione liquoristica calabrese,saranno in esposizione e in vendita presso il Fico Eataly World di Bologna, la più grande piattaforma agroalimentare d’Europa. Nell’importante parco tematico sarà, infatti, possibile trovare i due rinomati liquori presso lo stand denominato “Tipicheriacalabrese”,I due liquori calabresi sono stati selezionati in rappresentanza di genuinità ed eccellenza del territorio calabro.

Soddisfazione è stata espressa dall’azienda in quanto la presenza al Fico Eataly World 2020 consente di arricchire ulteriormente il già ampio panorama dei due brand. La possibilità, cioè, di realizzare in maniera assolutamente pragmatica un lavoro che consente la meritata visibilità ai due apprezzabili simboli della tradizione calabrese.

La storica azienda, situata a Cassano allo Ionio,culla della Magna Grecia, che vanta una lunghissima memoria nel campo dei liquori,ha commentatopositivamente la partecipazione attiva all’evento bolognese: <<Abbiamo appreso con enorme soddisfazione la nostra presenza presso Fico Eataly World di Bolognae siamo fieri per l’ottima valutazione che è statarivolta alle nostre referenze. Abbiamo sempre aspirato a promuovere la nostra terra, anche grazie ai nostri prodotti>>. Dunque, <<enorme è il piacere di rappresentare oggi la nostra straordinaria Calabria in un’illustre vetrina che rappresenta uno dei parchi tematici più grandi al mondo, completamente dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia>>.

La manifestazione, dal respiro internazionale, consentirà infatti, di dare risposte alle esigenze dell’azienda, mirando, sia a un’ulteriore conoscenza dei due prodotti, facendo veicolare e apprezzare la qualità dei due liquori e sia a valorizzare il territorio calabrese, ricco di cultura e tradizione che è rintracciabile nella storia.