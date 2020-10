Un incontro web per ricordare il Centenario della nascita di San Giovanni Paolo II a pochi giorni dal ricordo dell’anniversario dell’elezione e alla vigilia della memoria liturgica, è questo il senso dell’iniziativa promossa dallo scrittore Antonio Modaffari che avrà come ospite il Sindaco di Casali del Manco, Stanislao Martire: “Questo appuntamento, precedentemente rinviato a causa della tragica notizia della scomparsa della Presidente Santelli,-commenta Modaffari- assume un significato particolare dal momento che proprio la comunità di Casali del Manco vive ore difficili a causa dell’istituzione della zona rossa. Sarà l’occasione per rinnovare il nostro abbraccio con la consapevolezza che andrà tutto bene e che San Giovanni Paolo II, proclamato patrono di Casali del Manco poche settimane fa, è vicino ai cittadini del comune cosentino che, avendo scelto come Santo Patrono Giovanni Paolo II, rappresenta un modello per l’Europa intera che può e deve ripartire seguendo l’esempio del Papa polacco che con il suo pontificato ha scritto pagine importanti della nostra storia recente”.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla Pagina Facebook “I Libri di Antonio Modaffari”