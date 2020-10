Un morto e un ferito, è il tragico bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Fiumefreddo Bruzio, nella località marina. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto gli operai stavano lavorando in un terreno privato su un mezzo meccanico quando per cause in corso di accertamento lo stesso avrebbe toccato i fili dell’alta tensione.

La scarica elettrica avrebbe folgorato un 56enne, mentre l’altro uomo è rimasto ferito. Sul posto sono giunti tempestivamente il 118 e le forze dell’ordine